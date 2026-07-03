لوحظ وجود نجل أحد مسؤولي حزب الله ضمن وفد الأحزاب اللبنانية الذي يزور إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرجع السيد علي الخامنئي.وقالت أوساط معينة إن النجل المذكور يثير دائماً جدلاً في أوساط الحزب، ولا سيما أن والده يصطحبه معه في مختلف زياراته إلى الأحزاب اللبنانية وقياداتها.وعُلم أن التساؤلات والانتقادات تزداد في الآونة الأخيرة حول هذا السلوك.كما افادت معلومات أن نجل المسؤول استُدعي من قبل أجهزة حزبية لطرح بعض الأسئلة، إلا أنّه لم يلتزم بالحضور، مع الإشارة إلى أنَّ والده أُبلغ بعدم استخدام صفته في إحدى المجالس القيادية في "الحزب".