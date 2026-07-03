سلطت منظمة "الفاو" الضوء على دور التعاونيات في تعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان، واشارت في بيان، الى ان "التعاونيات في مختلف المناطق اللبنانية تواصل دعم المزارعين والصيادين والنساء والرجال والشباب ورواد الأعمال في المناطق الريفية، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين سبل عيشهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود. فمن خلال العمل الجماعي، تتيح هذه المنظمات لأعضائها الوصول إلى الأسواق والخدمات والموارد الإنتاجية، وتمنحهم صوتاً في صنع القرار، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية.ويُحتفل باليوم الدولي للتعاونيات سنوياً في أول يوم سبت من شهر تموز، ويُصادف هذا العام في 4 تموز 2026، تحت شعار "التعاونيات من أجل عالم يسوده السلام!" وفي هذا اليوم، تسلط منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه التعاونيات والمنظمات الإنتاجية في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم سبل عيش المجتمعات الريفية والساحلية والمجتمعات المعتمدة على قطاع مصايد الأسماك، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية في لبنان على الصمود.وفي ظل استمرار المجتمعات الريفية في مواجهة تداعيات النزاع والأزمات الاقتصادية، والتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع تكاليف الإنتاج، يشكل العمل الجماعي أداة أساسية تمكّن صغار المنتجين من الحد من المخاطر، وتحسين الإنتاجية، والاستفادة من فرص اقتصادية يصعب على الأفراد تحقيقها بشكل منفرد".وقالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، نورة أورابح حداد: "تشكل التعاونيات نموذجاً عملياً يقوم على التضامن والثقة والمسؤولية المشتركة، ويقدم حلولاً حقيقية للتحديات التي تواجه المجتمعات الريفية. فعندما يتكاتف المزارعون والصيادون والفاعلون الاقتصاديون، يصبحون أكثر قدرة على إدارة المخاطر، والاستفادة من وفورات الحجم، وتعزيز قدرتهم التفاوضية، والوصول إلى الأسواق، والاستثمار في مستقبلهم. ولا يقتصر دعم الفاو على التدريب أو توفير المعدات، بل يمتد إلى بناء مؤسسات ريفية قوية ومستدامة، قادرة على تقديم الخدمات لأعضائها، وخلق فرص اقتصادية، وتعزيز التنمية المحلية على المدى الطويل".وقالت المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبوزيد : " في عالم غالباً ما تسوده الانقسامات، تُذكرنا التعاونيات بأن القوة الحقيقية لا تكمن في المنافسة، بل في تضافر الجهود. فمن خلال التضامن والثقة والقيم التعاونية، نبني عالماً أفضل".واشار البيان الى ان "التعاون بين الفاو ووزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات، بدعم من حكومة كندا، يعد أحد أبرز النماذج على التزام المنظمة بتعزيز العمل التعاوني في لبنان. فبين عامي 2019 و2024، أسهم البرنامج في دعم أكثر من 250 مجموعة تقودها نساء في مختلف المناطق اللبنانية، حيث استفادت 265 مجموعة من برامج التدريب الفني وتطوير الأعمال، فيما حصلت 143 مجموعة على تجهيزات ومعدات إنتاجية مكّنتها من توسيع أنشطة التصنيع الغذائي الجماعي، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الدخل.كما ساهم البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للمديرية العامة للتعاونيات، بما عزز قدرتها على دعم التعاونيات ومتابعتها وتنسيق جهود تطويرها على المستوى الوطني.وبتمويل من حكومة كندا، دعمت الفاو أيضاً المديرية العامة للتعاونيات في تطوير نظام إدارة المعلومات الخاص بها، والذي يضم بيانات مصنفة حسب الجنس حول التعاونيات، بما يساهم في تحسين عمليات التحليل والإدارة والتنسيق واتخاذ القرار".واشار البيان الى انه "استناداً إلى هذه الإنجازات وإلى الأثر الإيجابي للمشروع الممول من الحكومة الكندية، تواصل الفاو تعزيز العمل الجماعي في مختلف سلاسل القيمة الزراعية والغذائية في لبنان، من خلال اعتماد نهج متكامل وبرامجي يهدف إلى دعم التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر شمولاً واستدامة. ويرتكز هذا النهج على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز المؤسسات ومنصات الحوار، وتشجيع الزراعة الذكية مناخياً، وتطوير قدرات الحوكمة والإدارة والتمويل الريفي. ومن خلال دمج مفهوم العمل الجماعي في مختلف برامجها، تسهم الفاو في مواءمة الدعم المقدم على مستوى السياسات مع التدخلات الميدانية، بما يضمن تحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة.ومن خلال التعاونيات والمنظمات الإنتاجية وغيرها من المنظمات المجتمعية، تعمل الفاو أيضاً على تمكين المجتمعات الريفية عبر تعزيز الحوكمة، وزيادة مشاركة النساء والشباب، وتحسين الوصول إلى الخدمات والأسواق، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية".وفي قطاع المياه، لفت البيان الى انه "بتمويل من الحكومة السويسرية تدعم الفاو جمعيات مستخدمي المياه لتعزيز الإدارة العادلة والمستدامة للموارد المائية المحدودة. وفي قطاع مصايد الأسماك، وبتمويل من حكومة النرويج تتعاون المنظمة مع التعاونيات السمكية لتعزيز الحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، بما يسهم في تحسين سبل العيش للمجتمعات الساحلية. كما يجري توسيع هذا النهج ضمن برامج الثروة الحيوانية والحراجة الزراعية، حيث تساعد المنظمات الإنتاجية صغار المنتجين على رفع الإنتاجية، والالتزام بمعايير الجودة، وتحسين وصولهم إلى الأسواق. ضمن مشاريع ممولة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.وتُعد التعاونيات القوية والشاملة شريكاً أساسياً في بناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود واستدامة وتنافسية. فمن خلال تعزيز المشاركة الديمقراطية، ودعم الاقتصادات المحلية، وخلق الفرص للنساء والرجال في المناطق الريفية، تسهم التعاونيات ليس فقط في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، بل أيضاً في ترسيخ السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات المحلية".وفي اليوم الدولي للتعاونيات، جددت منظمة "الفاو" التزامها ب"مواصلة العمل إلى جانب وزارة الزراعة، والمديرية العامة للتعاونيات، وشركائها في التنمية، لتعزيز العمل الجماعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، والازدهار الريفي، والتنمية المستدامة، وبناء نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود في لبنان".