استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قائد البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL، حيث جرى خلال اللقاء بحث واقع القطاع الزراعي في لبنان والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى استراتيجية وزارة الزراعة وأولوياتها للنهوض بالقطاع وتعزيز صموده.وتناول الاجتماع الآثار السلبية التي خلّفتها الحرب على القطاع الزراعي، ولا سيما الأضرار التي طالت المزارعين والإنتاج الزراعي والبنى التحتية المرتبطة به، إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المزارعين وتأمين استمرارية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.كما عرض الوزير هاني رؤية وزارة الزراعة وخطتها الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، مشدداً على "أهمية توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين وتوفير الدعم التقني واللوجستي للمزارعين والقطاع الزراعي في هذه المرحلة الدقيقة".من جهته، أبدى قائد البعثة العسكرية الإيطالية اهتماماً بدعم الجهود التي تقودها وزارة الزراعة، مؤكداً "استعداد البعثة لمواصلة التعاون والمساهمة في المبادرات التي تخدم المجتمعات الريفية وتعزز قدرة القطاع الزراعي على التعافي". كما استعرض المشاريع التي تدعمها البعثة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء معصرتي زيتون والمختبر التدريبي في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، مؤكداً استعداد الجانب الإيطالي للاستمرار في دعم المشاريع والمبادرات الزراعية التي تقترحها وزارة الزراعة، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتطوير البنية التحتية الزراعية ودعم صمود المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.وفي ختام اللقاء، قدّم قائد البعثة العسكرية الإيطالية درعاً تقديرية إلى الوزيرهاني.