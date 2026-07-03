اتصال بين الرئيس عون والأمين العام لجامعة الدول العربية... فهمي: لبنان سيبقى في صلب اهتماماتنا أخبار لبنانِ
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03 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وهنأه بتسلمه مهامه الجديدة متمنيا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل بدء مهامه، ووجه الرئيس عون دعوة الى الامين العام فهمي لزيارة لبنان.
وشكر فهمي الرئيس عون على تهنئته مؤكدا ان لبنان سيبقى في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وعن حقوقه في السيادة والكرامة، لاسيما وان لبنان عضو مؤسس في الجامعة.
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