بات الإتفاق - الإطار في موقع بين الإنقسام الداخلي التقليدي، والجمود الفعلي عملياً، في غياب مؤشرات إلى التنفيذ الفعلي. فالإعتداءات الإسرائيلية مستمرة لا بل إلى تصاعد، فيما يرفض الجيش اللبناني أن يكون موضع توريط إسرائيلي لتغطية خدعة المناطق التجريبية، غير المحتلة أصلاً. والأخطر أن يتحول الإحتلال الإسرائيلي إلى أمرٍ واقع لمدة طويلة، فيما تغرق القوى اللبنانية في انقسامات عبثية واصطفافات خارجية تكرسها كأحجار شطرنج.وميدانياً، نفذت إسرائيل اعتداءات متعددة عبر استخدام المسيرات التي استهدفت عدداً من القرى الجنوبية، فيما عاد الطيران المسير للتحليق بكثافة فوق بيروت والضاحية الجنوبية.في هذا الوقت، بقي الجيش اللبناني في عين المراقبة والتحركات، وفي هذا الإطار لفتت زيارة العماد رودولف هيكل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة حيث كان بحث في صورة الوضع الجنوبي الميداني.وفي المواقف، واصل قصر بعبدا حشد الوفود المؤيدة لاتفاق - الإطار. وقد لفت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى ان غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة، يعود الى ان ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقاً بل هو إطار، والاطار بشكل عام يتطرق الى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية.وإذ أكد الرئيس عون ان هذه الصيغة التي تم التوصل اليها ليست مثالية، بل هي أفضل الممكن، قال: "هدفنا جميعا واحد، وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. لقد جرب البعض تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية، ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة".وفي المقابل، واصل الفريق الشيعي الهجوم على عون، نية، واعتبر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلن أن "الرئيس جوزاف عون مطالبٌ بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد غير قابل للتجربة بل لا يتحمّل تجارب انتحارية".وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيلأكد للجزيرة أن موقف "التيار" لبناني صرف ينظر من خلال المصلحة اللبنانية، مضيفاً: "لذلك نحن مع التفاوض إن كان مباشراً أو غير مباشر لأنه بديل للحرب ونحن مع إنهاء الاحتلال وفي الوقت نفسه مع احتكار الدولة للقرار والسلاح على الأرض اللبنانية".وإذ أشار باسيل إلى أن "اللبناني ليس مضطراً للإصطفاف مع إيران او إسرائيل"، أكد أن "الإتفاق - الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن للبنان سيادته ووقف الإعتداءات الإسرائيلية وهناك شوائب كثيرة في الشكل والمضمون ويجب تصحيحها"