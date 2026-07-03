Tayyar Article
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه بشامون ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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03 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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20 :46
مكتب نتنياهو: اتصال هاتفي مع ترامب واتفاق على عقد اجتماع في واشنطن قريبا
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20 :31
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20 :15
القضاء العراقي: رصد تسجيلات ومقابلات تشكك بصحة تحقيقات الفساد
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03 July 2026
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منظمة: أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا الى منازلهم منذ وقف إطلاق النار مع اسرائيل
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