عُثر، اليوم، على ثلاثة جثامين في وادي السلوقي في جنوب لبنان، إلى جانب شاب على قيد الحياة، وسط ترجيحات بأن الجثامين تعود إلى ثلاثة من الشبان الأربعة الذين فُقدوا أثناء توجههم إلى جنوب لبنان.ويعود ملف المفقودين الاربعة، حين انقطع الاتصال بكل من جواد شادي بزي، هادي كمال الرقة، محمد علي حسن، وعلي موسى قشمر خلال توجههم إلى جنوب لبنان ظهر الاثنين في 15 حزيران المنصرم.وأكدت عائلاتهم، في بيان سابق قبل نحو اسبوعين، أن الجيش اللبناني لم يتلقَّ عبر الآلية المعتمدة أي معلومات بشأن مصيرهم، كما لم تتواصل أي جهة رسمية معها.