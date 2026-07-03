اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 3 تموز باتت كالتالي: 4301 شهيدا و 12199 جريحا".