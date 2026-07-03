Tayyar Article
سلام بحث مع أرنو في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
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03 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالانابة جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة وخلال اللقاء تم البحث في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
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