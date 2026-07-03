استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالانابة جان أرنو في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة وخلال اللقاء تم البحث في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"