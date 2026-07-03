شارك عناصر الدفاع المدني اللبناني – مركز صور في حملة لتنظيف قاع بحر مدينة صور، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى إزالة النفايات والمخلفات من قاع البحر، والمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث.وأعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن "هذه المشاركة تأتي، انطلاقاً من التزام المديرية دعم المبادرات البيئية، والإسهام في حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة وخدمة المجتمع".