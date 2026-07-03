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Tayyar Article

"سكاي نيوز" عن مصدر أمني سوري: إحباط هجوم مسلح استهدف حاجز بالدويلعة بريف دمشق بعد أن أطلق شخص مطلوب في قضايا قتل وتجارة مخدرات النار على عناصر الأمن

  • 03 July 2026
  • 39 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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