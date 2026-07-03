وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي.

وكان في استقباله في مطار طهران نائب وزير الدفاع الإيراني للشؤون الدولية العميد سيد حمزه قلندري، ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإيرانية السيد مهدي شوشتري، وسفير لبنان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد سويدان.