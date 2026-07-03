أفادت مراسلة "الجديد" أنّ "المحكمة العسكرية وافقت على إخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث ملفات وتواصل النظر في الملف الرابع."

وأضافت: "المحكمة العسكرية قد تصدر قرارها في الساعات المقبلة وبداية الاسبوع المقبل كحد أقصى."