Tayyar Article
كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف: إذا لم تف أميركا وإسرائيل بالتزاماتهما فستستأنف طهران اتخاذ الإجراءات المناسبة
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03 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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13 :03
الوكالة الوطنية: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات
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12 :41
الجيش الإسرائيلي: قواتنا أغارت في الأسبوع الأخير على 3 مواقع لحزب الله عقب خروق لاتفاق وقف إطلاق النار
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