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Tayyar Article

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مقززة وتشكل تحريضًا واضحًا على الإبادة الجماعية

  • 03 July 2026
  • 42 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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