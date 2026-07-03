صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان اليوم الجمعة وجاءت التسعيرة الجديدة على الشكل التالي:-بنزين 95: 2220.000 (-18000)-بنزين 98: 2238.000 (-18000)-المازوت: 1795.000 (-40000)-الغاز: 1127.000