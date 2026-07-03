لم تمرّ خطوة استعانة وزير خدماتي بمستشار أثار جدلاً بسبب ماضٍ مهني أحاطت به انتقادات وتساؤلات، من دون تداعيات، إذ أعادت إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول معايير اختيار المستشارين في الوزارات، ومدى خضوع هذه التعيينات لمقتضيات الكفاءة والخبرة والسيرة المهنية، أو لاعتبارات سياسية وشخصية.تحوّل القرار سريعاً إلى مادة للنقاش في الأوساط السياسية والإعلامية، لا سيما أن المستشار يحمل إرثاً مهنياً لا يزال محل نقاش وجدل، مما دفع مراقبين إلى التساؤل عمّا إذا كانت الحكومة تتجه فعلاً إلى تكريس معايير جديدة في الإدارة العامة، أم أنها تعيد إنتاج آليات الاختيار التقليدية التي كثيراً ما تعرضت للانتقاد.وفي ظل الحاجة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات، يكتسب اختيار المستشارين أهمية مضاعفة، لأنهم يشكلون جزءاً من دائرة صنع القرار داخل الوزارات، ويؤثرون في رسم السياسات وتحديد الأولويات. لذلك، يُنظر إلى هذه التعيينات باعتبارها مؤشراً على النهج الذي تعتمده السلطة في إدارة الشأن العام، وعلى مدى التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة.