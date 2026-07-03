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Tayyar Article

سلام عبر "إكس": وقّعنا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين على قاعدة التعاون واحترام السيادة وحسن الجوار

  • 03 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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