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Tayyar Article

السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله

  • 03 July 2026
  • 46 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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