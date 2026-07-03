مبعوث رئاسي أميركي خاص لملفات عدة في الشرق الأوسط: نزع سلاح «الحزب» بالقوّة ليس خياراً قابلاً للتنفيذ
-
03 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
رأى سفير أميركي سابق في عاصمة إقليمية كبرى، وكان مبعوثاً رئاسياً خاصاً لملفات عدة في الشرق الأوسط، أنّ «المقاربة الواقعية للملف اللبناني تقتضي الإقرار بأنّ نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة ليس خياراً قابلاً للتنفيذ، سواء من جانب الدولة اللبنانية أو إسرائيل».
وشدّد على أنّ «الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول في مواجهة عسكرية مع الحزب، لأنّ أي محاولة من هذا النوع ستؤدّي إلى انقسام المؤسسة العسكرية وتقويض دورها كإحدى آخر المؤسسات الوطنية الجامعة».
وانطلاقاً من هذا الواقع، دعا السفير السابق إلى اعتماد مسار مختلف، يقوم على «إضعاف «حزب الله» سياسياً،، بدلاً من استنزاف الجهود في مواجهة عسكرية غير قابلة للتحقق». وبرأيه، يستمد الحزب جانباً أساسياً من شرعيّته الداخلية من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وادعائه مواصلة «المقاومة»، ولذلك فإنّ الانسحاب الإسرائيلي واستكمال ترسيم الحدود الدولية، من شأنهما أن يسحبا تدريجياً أحد أبرز مبرّرات احتفاظه بالسلاح.
وفي هذا السياق، كشف أنّ «الخط الأزرق» الذي رُسِّم عام 2000 ليس حدوداً دولية نهائية، بل خط تنفيذي لقرار مجلس الأمن 425، ما يجعل استكمال المفاوضات حول النقاط الحدودية العالقة أولوية عملية يمكن تحقيقها.
-
Just in
-
08 :16
الجيش اللبناني يرفض الخضوع للامتحان! (الجمهورية) تتمة
-
08 :06
زلزال بشدة 6.2 يضرب هذا البلد! تتمة
-
07 :51
ترامب: تنازلت عن راتبي ولا أتقاضى أجرا من الحكومة (Skynews) تتمة
-
07 :48
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله
-
07 :42
"رويترز": واشنطن تنوي منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال
-
07 :23
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب
-
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟
-
قلق في دمشق
-
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري
-
بري يدفع لتسوية حول «اتفاق الإطار» مع إسرائيل
-
باسيل للجزيرة: اتفاق - الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن وقف الإعتداء والإنسحاب.. موقف الشرع بعدم التدخل في لبنان إيجابي ومشجّع
-
الخارجية الفرنسية: نستعد مع إيطاليا لنشر قوات تحالف دولي في جنوب لبنان بدعم أميركيّ
-
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
-
بري: "العوض بسلامتك"!
-
المرابطون: شكراً لكم وللمحروسة مصر
-
مشاركة لافتة لنادي ويندسور اللبناني الكندي في احتفالات بلديتها
-
كرامي يعلن موقفه من "اتفاق الاطار"!
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ زيارة الشيباني برسائل متنوعة وتكريس الصفحة الجديدة مع الثنائي الشيعي... وبعبدا تواصل حشد التأييد للإتفاق - الإطار
-
بالصّورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد!
-
وجود جثامين شهداء تحت أنقاض مصرف لبنان؟
-
بين صفقة سويسرا وبازار واشنطن.. التيار الوطني الحر يكسر كماشة المحاور - نعمه ابراهيم
-
بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني!
-
-
Just in
-
08 :16
الجيش اللبناني يرفض الخضوع للامتحان! (الجمهورية) تتمة
-
08 :06
زلزال بشدة 6.2 يضرب هذا البلد! تتمة
-
07 :51
ترامب: تنازلت عن راتبي ولا أتقاضى أجرا من الحكومة (Skynews) تتمة
-
07 :48
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تبقى في لبنان بمجرد نزع سلاح حزب الله
-
07 :42
"رويترز": واشنطن تنوي منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال
-
07 :23
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس أثناء اشتباكات في جنوب لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجيش اللبناني يرفض الخضوع للامتحان!
-
-
-
03 July 2026
-
زلزال بشدة 6.2 يضرب هذا البلد!
-
-
-
03 July 2026
-
ترامب: تنازلت عن راتبي ولا أتقاضى أجرا من الحكومة
-
-
-
03 July 2026
-
"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب
-
-
-
03 July 2026
-
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز
-
-
-
03 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
-
-
03 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
-
-
03 July 2026
-
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟
-
-
-
03 July 2026
-
قلق في دمشق
-
-
-
03 July 2026
-
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري
-
-
-
03 July 2026