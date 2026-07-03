مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز
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03 July 2026
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25 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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طالبت دول خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس، بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية وفتح مضيق هرمز.من جانبه، أكد المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز، أن إيران تجاهلت التزاماتها وفق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، إن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم.
وأضاف الزياني: "ما تعرضت له مملكة البحين مؤخرا هو مكمّل لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية".
وتابع قائلا إن "الاعتداءات الإيرانية تشكل انتهاكات صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأكد أن "هناك نهجا إيرانيا متكررا بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية".
وطالب بوقف فوري وكامل للاعتداءات الإيرانية وإدانتها من مجلس الأمن.
وأوضح والتز أنه "رغم الاتفاقات الدبلوماسية فإن إيران لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم".
وحذر المندوب الأميركي من نفاد صبر الرئيس دونالد ترامب تجاه تجاوزات إيران.
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