خفاياعلق مرجع سياسي بارز على حديث رئيس حزب القوات اللبنانية عن اتفاق 17 أيار وتمني جعجع لو نفذ الاتفاق بالقول يبدو أن جعجع لم يكن يتابع بسبب انشغاله بحرب الجبل ودعاه للعودة إلى كلام الرئيس السابق أمين الجميل الذي يقول في يومياته عن تلك المرحلة، إن الإسرائيليين سلّموا، عشية التوقيع، عبر رئيس الوفد الأميركي موريس درايبر، “رسالة جانبيّة” أضافت نصاً يجعل الانسحاب الإسرائيلي مشروطًا بانسحاب القوات السورية ويروي أنّه اعترض فورًا لدى درايبر، وقال له، في اقتباس قصير: «مفاوضاتنا هي لانسحاب الجيش الإسرائيلي». وأضاف: «أما مشكلة الجيش السوري فنحن نحلّها بالتعاون مع الدول العربية». ويتابع “النتيجة أن الشروط الإسرائيلية بقيت كما هي”، “ولم ينجح الأميركيون في حمل “إسرائيل” على سحبها”، “ولم تنفذ “إسرائيل” موجباتها”. ثم يكتب أنه طلب لاحقًا لقاء الرئيس الأميركي رونالد ريغان لتحريك الضمانات الأميركيّة، لكن من دون جدوى، ويخلص إلى العبارة الدالة: «تذكّرت قول ريتشارد نيكسون… نحن الأميركيين وللأسف نهرب خلال الأزمات»، ويقول المرجع إن الاتفاق لم ينفذ فسقط قبل أن يتم إلغاؤه بعد سنة لأنه مفخّخ بشرط الانسحاب السوريّ، كما تم تفخيخ الاتفاق الحالي بشرط نزع سلاح حزب الله.كواليستوقفت مصادر دبلوماسية أوروبية عند التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني حول اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي وقد تضمنت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على الطابع السيادي للقرار بصدد الاتفاق والدعوة لإدارة النقاش حوله في مناخ هادئ، محذراً من الوقوع في فخ “الهروب من مساحة الضغط التي يفرضها الوضع الحالي في الجنوب إلى تفاهمات سريعة لا تؤدي إلى استقرار مستدام وتكون بمثابة مسكّنات لا تضمن الاستقرار، ومن بعد ذلك يؤثر على لبنان والمحيط”، وأبدت دهشتها من أن تكون الحكومة السورية أكثر تبصّراً من الحكومة اللبنانيّة تجاه مخاطر الاتفاق. وقالت إن هذه الملاحظات تشبه ما تبلغته بيروت من عواصم أوروبيّة وقد يكون موقف شيباني تعبيراً عن موقف عربي وتركي وربما أوروبي إضافة لموقف حكومته.تؤكد مصادر عليمة أن "خلية سويسرا" التي يراهن عليها الفصيل الإيراني في لبنان غير ذات جدوى، وأن المنطقتين التجريبيتين، عند بدء تنفيذهما، ستكونان تحت مظلة "مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان" (MCG4L)، وعبر بروتوكول عسكري يحمل اسم "CVHB"، وهو اختصار لمراحل عملية متدرجة Clear, Verify, Hold, Build.يستعد تحالف يضم بنوكًا خليجية و"جي بي مورغان" (JPMorgan) لترتيب قرض بقيمة 7 مليارات دولار لمصلحة سوريا، وذلك للمساعدة في تمويل جهود إعادة الإعمار التي تقودها مجموعة "معتز ومحمد الخياط" (Al-Khayyat Brothers) وشركة "يو سي سي القابضة" (UCC Holding).