عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
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03 July 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: سوريا تعود إلى لبنان
تناقض سعودي- تركي في تفسير مبادرة ترامب
السلطة تفتح لدمشق باب النفوذ السياسي والشعبي
1000 يوم قتل بلا حسم
الديار: زيارة الشيباني: انفتاح سوري شامل على لبنان
طمأنة من بعبدا وانفتاح على «الثنائي» ودعوة لمواجهة التحديات
النهار: الشيباني يدشّن الإطلالة اللبنانية لـ"سوريا الجديدة"... حملة مضادة لبعبدا وداعمي الاتفاق: هاتوا بدائلكم
البناء: التفاوض بين طهران وواشنطن: حلول مؤقتة واستمرار الحوار وخفض التصعيد | إيران تستعد لوداع «الإمام الشهيد»… وتعيد تثبيت لبنان في طليعة بنود مذكرة التفاهم | الشيباني يزور بري… ومنفتح للقاء حزب الله… ويحذّر من التسرع في المفاوضات!
اللواء: التوقيع على إنشاء اللجنة العليا وتبديد المخاوف وإنهاء القطيعة مع برِّي
الجمهورية: صفحة لبنانية- سوريا جديدة
عون للشيباني: نريد علاقات أخوية مع سوريا
نداء الوطن: لبنان وسوريا الجديدان
l'orient le jour: De Taëf aux armes du Hezbollah : la feuille de route syrienne présentée à Beyrouth
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: تشييع خامنئي يوقف المحادثات... وطهران تحذر واشنطن وتل أبيب من شن هجمات
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: زيارة وزير الخارجية السوري تزيل مخاوف البعض من نية التدخل في لبنان
يوم لبناني طويل للشيباني.. تشكيل لجنة عليا مشتركة ودعوة رسمية لعون من الشرع لزيارة دمشق
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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
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تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟ (اللواء) تتمة
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بري: "العوض بسلامتك"!
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06 :37
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز (سكاي نيوز عربية) تتمة
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06 :22
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟ (اللواء) تتمة
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05 :46
قلق في دمشق (الديار) تتمة
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05 :26
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"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب
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03 July 2026
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03 July 2026
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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
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03 July 2026
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تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟
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03 July 2026
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قلق في دمشق
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03 July 2026
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الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري
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03 July 2026
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بري يدفع لتسوية حول «اتفاق الإطار» مع إسرائيل
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03 July 2026
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باسيل للجزيرة: اتفاق - الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن وقف الإعتداء والإنسحاب.. موقف الشرع بعدم التدخل في لبنان إيجابي ومشجّع
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02 July 2026
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الخارجية الفرنسية: نستعد مع إيطاليا لنشر قوات تحالف دولي في جنوب لبنان بدعم أميركيّ
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02 July 2026
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وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
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02 July 2026