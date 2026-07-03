قلق في دمشق
-
03 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الديار
-
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
دمشق تنظر بقدر ملموس من القلق إلى الانقسام الحاد في الساحة اللبنانية. وتختصر جهات رسمية لبنانية زيارة الشيباني بالقول» العنوان الأساسي هو ارساء العلاقة من دولة إلى دولة، احترام سيادة البلدين، دمشق لا تريد التدخل في شؤون الداخلية اللبنانية بل همّها لبنان المستقر الذي ينعكس إيجاباً على سوريا واستقرارها. وهذا ما يجب البناء عليه للانطلاق في المسار الجديد للعلاقات، على قاعدة احترام بعضهما البعض وتقوية مؤسسات الدولة فيهما، والدخول في شراكات ومشاريع مختلفة يمكن للبلدين الاستفادة منها».
-
Just in
-
06 :51
"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب (البناء) تتمة
-
06 :37
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :22
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
-
06 :15
عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟ (اللواء) تتمة
-
05 :26
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري (الأخبار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري
-
بري يدفع لتسوية حول «اتفاق الإطار» مع إسرائيل
-
باسيل للجزيرة: اتفاق - الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن وقف الإعتداء والإنسحاب.. موقف الشرع بعدم التدخل في لبنان إيجابي ومشجّع
-
الخارجية الفرنسية: نستعد مع إيطاليا لنشر قوات تحالف دولي في جنوب لبنان بدعم أميركيّ
-
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
-
بري: "العوض بسلامتك"!
-
المرابطون: شكراً لكم وللمحروسة مصر
-
مشاركة لافتة لنادي ويندسور اللبناني الكندي في احتفالات بلديتها
-
كرامي يعلن موقفه من "اتفاق الاطار"!
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ زيارة الشيباني برسائل متنوعة وتكريس الصفحة الجديدة مع الثنائي الشيعي... وبعبدا تواصل حشد التأييد للإتفاق - الإطار
-
بالصّورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد!
-
وجود جثامين شهداء تحت أنقاض مصرف لبنان؟
-
بين صفقة سويسرا وبازار واشنطن.. التيار الوطني الحر يكسر كماشة المحاور - نعمه ابراهيم
-
بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني!
-
خبرٌ سارّ يتعلّق بقروض الإسكان!
-
المؤتمر الدائم للفدرالية يطلق مبادرة: "لبنان الجديد"
-
الشيباني من السرايا: وقعنا على تاليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة واتفاق الإطار شأن لبناني
-
دويّ انفجارات قوية... ماذا حصل جنوبًا؟
-
EXCLUSIVE
خاصّ - طمأنة ودعوة... مصادر مطلعة تكشُف فحوى لقاء بري - شيباني!
-
دعوة رسمية إلى دمشق.. عون بعد لقاء الشيباني: مرتاحون للتنسيق لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص
-
-
Just in
-
06 :51
"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب (البناء) تتمة
-
06 :37
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :22
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
-
06 :15
عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026 تتمة
-
06 :03
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟ (اللواء) تتمة
-
05 :26
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري (الأخبار) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"الاتفاق" غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب
-
-
-
03 July 2026
-
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز
-
-
-
03 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
-
-
03 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تموز 2026
-
-
-
03 July 2026
-
تنفيذ الانسحابات من القرى المحتلة بالجنوب لا المسيطر عليها بالنار؟
-
-
-
03 July 2026
-
الشيباني حاملاً رسالة الشرع: لا نية لنا بالدخول العسكري
-
-
-
03 July 2026
-
بري يدفع لتسوية حول «اتفاق الإطار» مع إسرائيل
-
-
-
03 July 2026
-
باسيل للجزيرة: اتفاق - الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن وقف الإعتداء والإنسحاب.. موقف الشرع بعدم التدخل في لبنان إيجابي ومشجّع
-
-
-
02 July 2026
-
الخارجية الفرنسية: نستعد مع إيطاليا لنشر قوات تحالف دولي في جنوب لبنان بدعم أميركيّ
-
-
-
02 July 2026
-
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
-
-
-
02 July 2026