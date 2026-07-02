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وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نخطو اليوم خطوة جديدة في مسار العلاقات السورية اللبنانية على أسس الاحترام المتبادل
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02 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث باتصال مع غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
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وسائل إعلام إسرائيلية: القناة الـ"12": في إيران لم يسقط النظام ولم يُدمر البرنامج النووي ولم ينته تهديد الصواريخ وفي لبنان دفعنا ثمناً باهظاً
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22 :15
وزير الإعلام للعربية:
- الاتفاقية المبرمة مع سوريا تنص على سيادة كل من البلدين
- فتحنا اليوم صفحة جديدة مع سوريا
-
22 :04
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: المحادثات مستمرة مع إيران وويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر
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02 July 2026
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02 July 2026
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02 July 2026
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كرامي يعلن موقفه من "اتفاق الاطار"!
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02 July 2026
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02 July 2026
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بالصّورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد!
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02 July 2026
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وجود جثامين شهداء تحت أنقاض مصرف لبنان؟
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02 July 2026
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