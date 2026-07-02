Tayyar Article
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا تفجير المقهى بدمشق إلى 9 قتلى
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02 July 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :29
باسيل للجزيرة:
- موقفنا لبناني صرف ينظر من خلال المصلحة اللبنانية لذلك نحن مع التفاوض إن كان مباشراً أو غير مباشر لأنه بديل للحرب ونحن مع إنهاء الاحتلال وفي الوقت نفسه مع احتكار الدولة للقرار والسلاح على الأرض اللبنانية
- اللبناني ليس مضطراً للإصطفاف مع إيران او إسرائيل
- الإصطفاف الحاصل بين طرفين في لبنان إن كان أحد خارجه فذلك لا يعني أن موقفه ملتبس ولا إشكال لدينا مع مبدأ التفاوض وإن كان التفاوض يؤدي على انحساب الاحتلال وتحصيل حقوق لبنان وصولاً إلى سلام عادل وحقيقي مع إسرائيل فنحن مع هذا المسار
- لسنا مع اتفاق استسلام بل مع السلام والإستسلام للشروط الإسرائيلية مرفوض من جانبنا
- هناك المسار الأميركي – الإيراني الذي أورد لبنان وصولاً إلى الانسحاب وهناك المسار اللبناني الإسرائيلي وفي الحالتين هناك أميركا وليس علينا ان نختار بين المسارين فأي مسار يوصل لنا حقوقنا نحن معه
- نؤيد بعض مضامين اتفاق الإطار التي تعلن النية في بسط سيادة الدولة وإنهاء الصراع والإستقرار الدائم لكن لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية
- يجب ألا نهمل ما توصل إليه الاتفاق الأميركي – الإيراني لجهة وقف النار ويجب أن نكمل به لتحصيل المزيد من الحقوق
- الإعتراض على الاتفاق - الإطار ناتج أن هناك موجبات على لبنان وليس هناك من موجبات على إسرائيل ولا يمكنها أن تكون الحكم بل هي طرف ولا يمكنها ان تقرر متى يحقق لبنان الشروط والإتفاق لم يتكلم عن انسحاب بل عن إعادة انتشار محتمل وذلك بعد تنفيذ الشروط التي تدقق فيها إسرائيل!
- لا توجد ضمانات من أميركا الطرف الراعي ولا من قبل إسرائيل وليس هناك من جدول زمني ناهيك عن إغفال قضايا أساسية كالموارد الطبيعية واللاجئين الفلسطينيين
- الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن للبنان سيادته ووقف الإعتداءات الإسرائيلية وهناك شوائب كثيرة في الشكل والمضمون ويجب تصحيحها
- إسرائيل تريد إشكالاً بين الجيش اللبناني وحزب الله وفي الاتفاق هناك ما ينص على أن الجيش ينفذ ووضعت إسرائيل الجيش في خانة مساندتها في نزع سلاح حزب الله وهذا معروف إلى أين سيوصل ويجب ألا نجعل حزب الله يتذرع بذلك ليسلم بواقع عدم تسليم سلاحه للجيش اللبناني
- كان حرياً برئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية التزما بها وهي تضع في كليتها عملية تسليم السلاح وتستطيع أن تشكل موقفاً لبنانيا موحداً يتضمن المطالب اللبنانية ويؤمن في المقابل الحماية والبديل عبر وسائل عدة من بينها الضمانات الأممية والمسارات الدبلوماسية وعندها يسلم حزب الله بأن هناك بديلاً فالسلاح لديه هدف هو حماية لبنان ويجب ألا يكون من أجل السلاح فقط
- عن زيارة أسعد الشيباني وعدم شمولها رئيس "التيار": مفهوم ألا يكون معنا لقاء لأننا لسنا من الجهات التي احتفلت بوصول الرئيس أحمد الشرع ولكننا مع الموقف الذي يقول بأننا نريد افضل العلاقات وما يقوله الشرع والشيباني تجاه لبنان مشجع
- ليس اللقاء معنا هو المهم بل اللقاء مع الدولة اللبنانية حول مفاهيم لحسن الجوار وعلاقات مميزة قوامها احترام سيادة البلدين وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية كما حصل سابقاً وطالما انهما يسلمان بهذا الأمر فإن حقوقنا تصلنا فنحن لا نريد أكثر من علاقات ممتازة وموقف الرئيس الشرع برفض التدخل في لبنان موقف إيجابي ثمناه وقدرناه ونشجع السلطات السورية على الإستمرار به ويبقى التعاون الاقتصادي وضبط الحدود وهذه مسائل تقر بين الدولتين وليس بين الدولة السورية وفرقاء لبنانيين
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Just in
-
21 :29
باسيل للجزيرة:
- موقفنا لبناني صرف ينظر من خلال المصلحة اللبنانية لذلك نحن مع التفاوض إن كان مباشراً أو غير مباشر لأنه بديل للحرب ونحن مع إنهاء الاحتلال وفي الوقت نفسه مع احتكار الدولة للقرار والسلاح على الأرض اللبنانية
- اللبناني ليس مضطراً للإصطفاف مع إيران او إسرائيل
- الإصطفاف الحاصل بين طرفين في لبنان إن كان أحد خارجه فذلك لا يعني أن موقفه ملتبس ولا إشكال لدينا مع مبدأ التفاوض وإن كان التفاوض يؤدي على انحساب الاحتلال وتحصيل حقوق لبنان وصولاً إلى سلام عادل وحقيقي مع إسرائيل فنحن مع هذا المسار
- لسنا مع اتفاق استسلام بل مع السلام والإستسلام للشروط الإسرائيلية مرفوض من جانبنا
- هناك المسار الأميركي – الإيراني الذي أورد لبنان وصولاً إلى الانسحاب وهناك المسار اللبناني الإسرائيلي وفي الحالتين هناك أميركا وليس علينا ان نختار بين المسارين فأي مسار يوصل لنا حقوقنا نحن معه
- نؤيد بعض مضامين اتفاق الإطار التي تعلن النية في بسط سيادة الدولة وإنهاء الصراع والإستقرار الدائم لكن لدينا اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية
- يجب ألا نهمل ما توصل إليه الاتفاق الأميركي – الإيراني لجهة وقف النار ويجب أن نكمل به لتحصيل المزيد من الحقوق
- الإعتراض على الاتفاق - الإطار ناتج أن هناك موجبات على لبنان وليس هناك من موجبات على إسرائيل ولا يمكنها أن تكون الحكم بل هي طرف ولا يمكنها ان تقرر متى يحقق لبنان الشروط والإتفاق لم يتكلم عن انسحاب بل عن إعادة انتشار محتمل وذلك بعد تنفيذ الشروط التي تدقق فيها إسرائيل!
- لا توجد ضمانات من أميركا الطرف الراعي ولا من قبل إسرائيل وليس هناك من جدول زمني ناهيك عن إغفال قضايا أساسية كالموارد الطبيعية واللاجئين الفلسطينيين
- الإطار ليس متوازناً ولا يؤمن للبنان سيادته ووقف الإعتداءات الإسرائيلية وهناك شوائب كثيرة في الشكل والمضمون ويجب تصحيحها
- إسرائيل تريد إشكالاً بين الجيش اللبناني وحزب الله وفي الاتفاق هناك ما ينص على أن الجيش ينفذ ووضعت إسرائيل الجيش في خانة مساندتها في نزع سلاح حزب الله وهذا معروف إلى أين سيوصل ويجب ألا نجعل حزب الله يتذرع بذلك ليسلم بواقع عدم تسليم سلاحه للجيش اللبناني
- كان حرياً برئيسي الجمهورية والحكومة أن يتحصنا بورقة لبنانية التزما بها وهي تضع في كليتها عملية تسليم السلاح وتستطيع أن تشكل موقفاً لبنانيا موحداً يتضمن المطالب اللبنانية ويؤمن في المقابل الحماية والبديل عبر وسائل عدة من بينها الضمانات الأممية والمسارات الدبلوماسية وعندها يسلم حزب الله بأن هناك بديلاً فالسلاح لديه هدف هو حماية لبنان ويجب ألا يكون من أجل السلاح فقط
- عن زيارة أسعد الشيباني وعدم شمولها رئيس "التيار": مفهوم ألا يكون معنا لقاء لأننا لسنا من الجهات التي احتفلت بوصول الرئيس أحمد الشرع ولكننا مع الموقف الذي يقول بأننا نريد افضل العلاقات وما يقوله الشرع والشيباني تجاه لبنان مشجع
- ليس اللقاء معنا هو المهم بل اللقاء مع الدولة اللبنانية حول مفاهيم لحسن الجوار وعلاقات مميزة قوامها احترام سيادة البلدين وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية كما حصل سابقاً وطالما انهما يسلمان بهذا الأمر فإن حقوقنا تصلنا فنحن لا نريد أكثر من علاقات ممتازة وموقف الرئيس الشرع برفض التدخل في لبنان موقف إيجابي ثمناه وقدرناه ونشجع السلطات السورية على الإستمرار به ويبقى التعاون الاقتصادي وضبط الحدود وهذه مسائل تقر بين الدولتين وليس بين الدولة السورية وفرقاء لبنانيين
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