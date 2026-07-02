Tayyar Article
وسائل إعلام إسرائيلية: عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان... التفاصيل لاحقًا
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02 July 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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كاتس: تم تدمير 83% من أنفاق حماس في الجزء الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة
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