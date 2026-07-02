نظمت بلدية وندسور الاحتفاليات الرسمية ليوم كندا لهذا العام، وسط مشاركة واسعة من مختلف الجاليات والمنظمات المجتمعية. وكان من أبرز المشاركين نادي ويندسور إسكس اللبناني الكندي (WELCC)، الذي شارك لأول مرة في الموكب السنوي، محققاً نجاحاً مميزاً.وشهد الموكب حضوراً لافتاً من أعضاء النادي، الذين ساروا بفخر رافعين رايتي كندا ولبنان، معبرين عن روح الوحدة والانتماء. وقد وصف منظمو النادي هذه المشاركة الأولى بأنها “نجاح باهر” يعكس التزامهم بتعزيز قيم الاحترام والفرص والشمولية والانتماء المجتمعي التي تجمع كل الكنديين.وفي تصريح مشترك، أعرب أعضاء بارزون في النادي ومنهم منال حاج، وإيدي حمود، وناتاشا إ. فغالي، وروني حيدر، وجورج سلوم، وحسين زريف عن فخرهم قائلين:«نحن فخورون بأننا كنديون، وفخورون بتراثنا اللبناني. كندا أعطتنا الكثير من الفرص، ونحن سعداء بالمشاركة الفعالة في حياة مجتمعنا».واضاف نائب النادي السيد جورج سلوم سنواصل إبراز إسهامات الجالية اللبنانية الكندية في المنطقة، وسنواصل المشاركة في الفعاليات المحلية. ولدينا فعاليات قادمة على مدار العام ستساعد في بناء الروابط بين المغتربين ولبنان. ولم ننسى أن جوهر المستقبل يكمن في دعم الشباب اللبناني والارتقاء به والاعتراف بدوره المهم في مستقبل كندا وبلدهم الأصلي لبنان.وبعد انتهاء الموكب، دعا النادي بالتعاون مع Pure Fruit Café بإدارة منال حاج وTabouli بإدارة إيدي حمود، الجميع إلى احتفال مجتمعي مفتوح في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمكان Casa Cabana.وحرص المنظمون على حضور المشاركين، معبرين عن حرصهم على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الكندي. وقد شهدت الفعالية حضوراً متنوعاً من مختلف الخلفيات الثقافية، حيث جمع الطعام اللبناني الشهي والموسيقى والأجواء الاحتفالية بين أبناء الجالية اللبنانية وسائر أفراد المجتمع.تُعد مشاركة نادي ويندسور إسكس اللبناني الكندي هذا العام بداية لسلسلة من المشاركات المستقبلية في الفعاليات الوطنية، حيث يتطلع النادي لتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الاندماج الإيجابي.