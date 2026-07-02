أعلن النائب فيصل كرامي، في حديث للـOTV، موقفه من اتفاق الإطار، مؤكداً أنّه يؤيّد أي اتفاق يحفظ سيادة لبنان، ويوقف الاعتداءات، ويعزّز سلطة الدولة، ويحمي اللبنانيين، ويعيد الأسرى والأهالي إلى قراهم. وشدّد رئيس تيار الكرامة على أنّ الحكم النهائي على الاتفاق يكون انطلاقاً من مضمونه وضمانات تنفيذه، لا من عنوانه فقط، مشيراً إلى أنّ ما هو مطروح حتى الآن لا يرقى إلى مستوى اتفاق نهائي، بل يشكّل مساراً أو إطاراً عاماً. وختم كرامي بالتأكيد أنّ العبرة تبقى في التنفيذ.