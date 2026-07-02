تاريخياً، تحكم الهواجس المتبادلة العلاقات اللبنانية - السورية. دمشق تحاول حماية أنظمتها المتعاقبة من التدخلات عبر لبنان، وبيروت تخشى على حرياتها الأصيلة وتنوعها البنيوي من الإتجاهات السلطوية في الحكم السوري المتغير بحسب الإنقلابات. وزيارة أسعد الشيباني لبيروت، لم تخرج بعد من هواجس الماضي، لكن الصورة المعلنة أفصحت عن نية بفتح صفحة جديدة.وفيما لفتَ لقاء الشيباني البطريرك الراعي وزيارة بيت الكتائب في الصيفي، إضافة إلى الحلفاء الجدد - القدامى التقليديين، كانت الرسالة الأعمق في السياسة اللقاء مع ممثل الشيعية السياسية في عين التينة، بما حملته من تكريس لصفحة جديدة مع حزب الله، الذي خاض حرب النظام السابق جنباً إلى جنب.وقد أكد الشيباني بعد لقائه بري أنه لا يوجد لقاء مع حزب الله في الوقت الراهن، لكنه لفت إلى الانفتاح على ذلك مستقبلًا "إذا كانت هناك مصلحة تصب في صالح البلدين".وفي بعبدا، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر الشيباني دعوة لزيارة سوريا، مؤكداً "ان لبنان متمسك بإقامة علاقات اخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.أما في السرايا الحكومية، فقد تم توقيع اتفاق تشكيل اللجنة العليا للتعاون، على أنقاض المجلس الأعلى اللبناني - السوري، بين الشيباني ورئيس الحكومة نواف سلام الذي استبق سؤال أحد الإعلاميين للشيباني في المؤتمر الصحافي عن تسريبات التدخل السوري، بالقول إن الرئيس السوري سبق وتحدث عن الموضوع.كذلك زار الشيباني المفتي عبداللطيف دريان الذي أثنى على "الجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس السوري احمد الشرع وحرصه على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وبسط سلطته على الأراضي اللبنانية". وفي كليمنصو دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى علاقة جديدة واستراتيجية مع سوريا معتبراً أن البعض لا يريد أن يفهم بأن النظام "البائد" انتهى.على خط مواز، كانت بعبدا تواصل حشد المؤيدين للإتفاق - الإطار بعد تصاعد الإعتراضات على الثغرات السيادية فيه. فقد استقبل الرئيس العماد جوزاف عون وفد الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل، ووفداً من الرابطة المارونية ، الى جانب نواب مستقلين.ودعا الرئيس عون لعدم تفويت ما وصفه ب"الفرصة"، وقال "اننا لن نفرط بأي شبر من ارض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لان ما وضعناه من اهداف نصب اعيننا لا يختلف عن اهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".واعتبر "ان لبنان تعب من سياسات الوصاية ومن حروب الآخرين على ارضه"، مشدداً على "ان من يحترم مبدأ السيادة عليه ان يحترم قرار الدولة في ذهابها الى المفاوضات".إلى ذلك انعقدت جلسة لمجلس الوزراء، وسط معلومات عن تسجيل اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على الإتفاق - الإطار.