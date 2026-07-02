Tayyar Article
محافظ دمشق: هناك من يتربص بنا ومن له مصلحة في عدم استقرار المنطقة وكل من عبث بدماء السوريين سينال جزاءه
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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18 :38
وزيرة التربية بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم إجراء امتحانات رسميّة في التعليم المهني لمرحلتي الامتياز الفني والإجازة الفنيّة بالإضافة لاختصاص التمريض في مرحلة ال bt3
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وزيرة التربية بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم إجراء امتحانات رسميّة في التعليم المهني لمرحلتي الامتياز الفني والإجازة الفنيّة بالإضافة لاختصاص التمريض في مرحلة ال bt3
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وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: سلام قال إنّ المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
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مراسل الـOTV : وزير الصحة لدى مغادرته الجلسة رأى أن البديل عن الإتفاق هو الجرأة في الموقف والإستفادة من المفاوضات الإيرانية الأميركية وليس الإنبطاح
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