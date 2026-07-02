بالصّورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد!
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02 July 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة ساندي سعيد الحسن (مواليد عام 2005) التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 28-6-2026، منزل ذويها في محلّة باب التبّانة – طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا بأنها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.
يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة باب التبّانة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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