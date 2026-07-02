نفت بلدية مدينة النبطية في بيان، "الأنباء والمعلومات المغلوطة التي جرى التداول بها على نطاق واسع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب، والتي زعمت وجود أربعة جثامين لشهداء تحت أنقاض مبنى فرع مصرف لبنان في المدينة".

وأكدت أن هذا الخبر "عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولا يمت إلى الحقيقة الميدانية بأي صلة".

وأهابت بـ"كافة الوسائل الإعلامية، والوكالات الإخبارية، والناشطين والمغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي أعلى درجات الدقة والمسؤولية الوطنية في هذا التوقيت الحرج، والالتزام الكامل باستقاء المعلومات والتفاصيل الميدانية من مصادرها الرسمية والموثوقة حصرا قبل الإقدام على نشرها، وذلك منعا لترويج الشائعات وحفاظا على الاستقرار العام والسلم الأهلي".