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Tayyar Article

وزيرة التربية ريما كرامي قبيل جلسة الحكومة: سيتم اليوم تعديل قرار إلغاء الامتحانات لاستثناء طلاب LT وTS بعدما أُدرجوا فيه نتيجة خطأ تقنيّ

  • 02 July 2026
  • 34 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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