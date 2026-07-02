أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، اقتراحًا يهدف إلى تسهيل وتسريع البتّ بقروض الإسكان لنحو 50 ألف عائلة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام 1000 عائلة جديدة للحصول على قروض سكنية.