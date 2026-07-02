صدر عن المؤتمر الدائم للفدرالية البيان الآتي:يعلن المؤتمر الدائم للفدرالية إطلاق مبادرة ترتكز على ثلاثة ثوابت أساسية: الفدرالية، الحياد، والسلام.ويؤكد المؤتمر أن يده ممدودة للتعاون مع مختلف القوى السياسية والقيادات اللبنانية والفعاليات المجتمعية "من دون استثناء"، انطلاقًا من إيمانه بضرورة العمل المشترك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات اللبنانية، وصون الحريات الفردية والعامة، بما يرسّخ أسس لدولة ونظام عادل يؤديان إلى تحقيق الاستقرار المستدام في وطن أنهكته الحروب والصراعات على مدى عقود.وفي هذا الإطار، ستباشر فعاليات المؤتمر جولة لقاءات مع مختلف المرجعيات والقوى المعنية لعرض هذه المبادرة ومناقشة مرتكزاتها، إيمانًا بأن الحوار البناء والتعاون يشكلان المدخل الحقيقي لبناء لبنان الجديد، القائم على الشراكة والاستقرار والسلام.