المؤتمر الدائم للفدرالية يطلق مبادرة: "لبنان الجديد"
-
02 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المؤتمر الدائم للفدرالية البيان الآتي:
يعلن المؤتمر الدائم للفدرالية إطلاق مبادرة ترتكز على ثلاثة ثوابت أساسية: الفدرالية، الحياد، والسلام.
ويؤكد المؤتمر أن يده ممدودة للتعاون مع مختلف القوى السياسية والقيادات اللبنانية والفعاليات المجتمعية "من دون استثناء"، انطلاقًا من إيمانه بضرورة العمل المشترك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات اللبنانية، وصون الحريات الفردية والعامة، بما يرسّخ أسس لدولة ونظام عادل يؤديان إلى تحقيق الاستقرار المستدام في وطن أنهكته الحروب والصراعات على مدى عقود.
وفي هذا الإطار، ستباشر فعاليات المؤتمر جولة لقاءات مع مختلف المرجعيات والقوى المعنية لعرض هذه المبادرة ومناقشة مرتكزاتها، إيمانًا بأن الحوار البناء والتعاون يشكلان المدخل الحقيقي لبناء لبنان الجديد، القائم على الشراكة والاستقرار والسلام.
-
Just in
-
15 :26
وسائل إعلام سورية: جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق
-
15 :10
وزير الصحة ركان ناصر الدين قبيل الجلسة: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضمونًا
-
15 :09
وزيرة التربية ريما كرامي قبيل جلسة الحكومة: سيتم اليوم تعديل قرار إلغاء الامتحانات لاستثناء طلاب LT وTS بعدما أُدرجوا فيه نتيجة خطأ تقنيّ
-
15 :03
بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني! تتمة
-
14 :57
الشيباني من بيت الكتائب: نفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
-
14 :45
خبرٌ سارّ يتعلّق بقروض الإسكان! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الشيباني من السرايا: وقعنا على تاليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة واتفاق الإطار شأن لبناني
-
دويّ انفجارات قوية... ماذا حصل جنوبًا؟
-
EXCLUSIVE
خاصّ - طمأنة ودعوة... مصادر مطلعة تكشُف فحوى لقاء بري - شيباني!
-
دعوة رسمية إلى دمشق.. عون بعد لقاء الشيباني: مرتاحون للتنسيق لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص
-
بعد الاعتداء بالضرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا.. هذا ما حصل!
-
بالفيديو - رجل ينقذ طفلاً من الموت بأعجوبة على أوتوستراد العبدة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - كما في العراق كذلك في لبنان!
-
"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في خلدة وقضاءي صيدا والشوف وعاليه
-
القاهرة تخشى على الوضع اللبناني.. وماذا عرض وفد المخابرات المصرية على "الحزب"؟
-
لبنان يستقبل الشيباني بإقرار اللجنة العليا اللبنانية – السورية
-
ماذا اكتشف كوبر في بيروت؟
-
ما هي الخطوات القانونية الواجب اتخاذها بعد توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل؟
-
رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان..
-
EXCLUSIVE
ما أحوجنا إلى "الحالة اللبنانية".... (ميشال ن. أبو نجم)
-
جهات أمنية ودبلوماسية غربية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في المدى المنظور
-
صيغة الإطار اللبناني - الإسرائيلي تنحى نحو ركود...
-
التحضير للخطوة الاولى من تنفيذ الاتفاق بين لبنان و"إسرائيل"
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
-
-
Just in
-
15 :26
وسائل إعلام سورية: جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق
-
15 :10
وزير الصحة ركان ناصر الدين قبيل الجلسة: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضمونًا
-
15 :09
وزيرة التربية ريما كرامي قبيل جلسة الحكومة: سيتم اليوم تعديل قرار إلغاء الامتحانات لاستثناء طلاب LT وTS بعدما أُدرجوا فيه نتيجة خطأ تقنيّ
-
15 :03
بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني! تتمة
-
14 :57
الشيباني من بيت الكتائب: نفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
-
14 :45
خبرٌ سارّ يتعلّق بقروض الإسكان! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني!
-
-
-
02 July 2026
-
خبرٌ سارّ يتعلّق بقروض الإسكان!
-
-
-
02 July 2026
-
اختفى في رحلة صيد... هذا مصير ممثل بارز كان برفقة إبنه!
-
-
02 July 2026
-
الشيباني من السرايا: وقعنا على تاليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة واتفاق الإطار شأن لبناني
-
-
-
02 July 2026
-
دويّ انفجارات قوية... ماذا حصل جنوبًا؟
-
-
-
02 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاصّ - طمأنة ودعوة... مصادر مطلعة تكشُف فحوى لقاء بري - شيباني!
-
-
-
02 July 2026
-
تحذير إيراني يثير الجدل
-
-
-
02 July 2026
-
تحذير علمي.. هكذا يغير الموبايل شكلك ويؤثر على جسدك
-
-
02 July 2026
-
دعوة رسمية إلى دمشق.. عون بعد لقاء الشيباني: مرتاحون للتنسيق لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص
-
-
-
02 July 2026
-
جثمان في التبريد وحراسة مشددة.. ماذا في كواليس جنازة خامنئي؟
-
-
-
02 July 2026