الشيباني من السرايا: وقعنا على تاليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة واتفاق الإطار شأن لبناني
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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انتهى اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية السورية اسعد الشيباني.
وقال الرئيس سلام في مؤتمر صحافي مشترك: "اتفقنا على ارساء العلاقات المبنية على المصالح المشتركة وهدف اللقاء مع وزير الخارجية السوري التعاون في عدد من المجالات وفي مقدمتها مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا بالاضافة الى النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور على الحدود وتطوير العلاقات وأنجزنا التوقيع على لجنة مشتركة لبنانية - سورية لتعزيز التعاون بين البلدين".
الشيباني
بدوره، قال الشيباني: "تأتي زيارتي لبنان لتترجم الموقف الداعم للبنان حكومة وشعبا. وقعنا على تاليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان وهذا الاطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الامنية وكل ما نحمله للبنان هو الحب والحرص على تجاوز الارث السيىء في العلاقة بين البلدين".
وبالنسبة الى اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل قال:" موقف سوريا الرسمي يرفض الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتهجير الذي اصاب الشعب اللبناني وموضوع اتفاق الاطار شأن لبناني ونريد ان يكون هناك حوار بطريقة هادئة حوله وندعم اي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره".
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