Tayyar Article
المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية وأعلنا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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15 :26
وسائل إعلام سورية: جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق
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15 :10
وزير الصحة ركان ناصر الدين قبيل الجلسة: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضمونًا
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15 :03
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وزيرة التربية ريما كرامي قبيل جلسة الحكومة: سيتم اليوم تعديل قرار إلغاء الامتحانات لاستثناء طلاب LT وTS بعدما أُدرجوا فيه نتيجة خطأ تقنيّ
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الشيباني من بيت الكتائب: نفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
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بالصّورة: هديّة من سلام للشيباني!
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02 July 2026
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