نفذت القوات الإسرائيليّة عملية تفجيرعنيفة استهدفت عددًا من المنازل في بلدة حداثا، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل.