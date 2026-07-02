خاصّ tayyar.org

ووصفَت مصادر مطلعة على لقاء بري – شيباني بـ"الممتاز"، وكسرَ الجليد بين الإدارة السورية الجديدة مع الثنائي حركة أمل والحــزب والطائفة الشيعية عموماً لاسيما بعد تصريح الشيباني بأن لا مانع من لقاء مع الحــزب إذا اقتضت مصلحة البلدين في المستقبل. ولفتت المصادر الى أن اللقاء يُسهم في تعزيز التعاون في الملفات التي تهم البلدين، فيما وجه الشيباني دعوة لبري لزيارة دمشق، نفت المصادر أن يكون وزير الخارجية السوري قد طرح في عين التينة مسألة سلاح الحــزب أو أي اقتراح بملف حصر السلاح وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، موضحة أن سوريا لا تتدخل في هذا الملف ويكفيها ما فيها. ووفق المعلومات فقد جدد الشيباني في اللقاء طمأنة لبنان بأن سوريا لا تريد التدخل العسكري في لبنان وهي ترفض كل الدعوت الأميركية بهذا الخصوص، وأكد على التعاون المشترك لاسيما في المجال الأمني لضبط الحدود بين الطرفين كما شدد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وتضيف المعلومات أن زيارة الشيباني الى عين التينة كان قد مهّد لها الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته الأخيرة الى سوريا ولقائه الرئيس الشرع وترطيب العلاقة مع بري والشيعة في لبنان.