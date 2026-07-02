دعوة رسمية إلى دمشق.. عون بعد لقاء الشيباني: مرتاحون للتنسيق لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص
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02 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من لبنان وسوريا.
وشدد عون على أن لبنان حريص على استقرار سوريا تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان، معربًا عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما يسيء إلى أمن البلدين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الرئيس الشرع أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون كما كان في الماضي، وأن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين، لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين.
ورحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين، بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. من جهته، نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدًا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
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