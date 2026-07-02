نُقل عن ديبلوماسي عربي أن الرسائل الصادرة من العراق تتجاوز حدوده، إذ توحي بأن مساريّ حصر السلاح ومكافحة الفساد اللذين انطلقا هناك مرشحان لأن يشكلا عنوان المرحلة المقبلة في لبنان أيضاً.