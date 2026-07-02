Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جميع الإسرائيليين خارج مخماس ونفينا الاشتباه بوقوع حادث أمني
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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10 :12
بدولار واحد.. واشنطن تستأجر أرضًا في القدس لـ99 عامًا! (Skynews) تتمة
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