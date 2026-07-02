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Tayyar Article

مونديال 2026: فوز إنكلترا على الكونغو 2-1 وفوز أميركا على البوسنة 2-0 وفوز بلجيكا على السنغال 3-2

  • 02 July 2026
  • 17 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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