صيغة الإطار اللبناني - الإسرائيلي تنحى نحو ركود...
-
02 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
لا مؤشرات واضحة حول موعد دخول صيغة الإطار اللبناني - الإسرائيلي حيّز التنفيذ، بل إنّ الوقائع التي تلاحقت منذ توقيعها في واشنطن، يبدو أنّها تنحى نحو ركود، خصوصاً بعد تعطيل إسرائيل للمرحلة الأولى منها، والتي تتجلّى في الانسحاب ممّا سُمِّيتا المنطقيتَين التجريبيّتَين.
وتلاحق الرسائل المباشرة بصورة يومية من قِبل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حول رفض الانسحاب وبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وآخر تلك الرسائل بالأمس، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مقرونة باعتداءات مكثفة على المناطق الجنوبية، تزيد من هشاشة الوضع الأمني، وتنذر بخطر استئناف التصعيد. وخصوصاً بعد ما بدا كمحاولة فصل «المنطقة الصفراء» عن سائر المناطق اللبنانية، عبر تثبيت «بوابات عبور» عند مداخلها.
-
Just in
-
07 :52
رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان.. تتمة
-
07 :50
رويترز عن مسؤول محلي أوكراني: ارتفاع عدد المصابين في الهجمات الروسية على كييف إلى 56 مصاباً بينهم طفلان
-
07 :49
تحذير أميركي لإيران! (Skynews) تتمة
-
07 :45
مونديال 2026: فوز إنكلترا على الكونغو 2-1 وفوز أميركا على البوسنة 2-0 وفوز بلجيكا على السنغال 3-2
-
07 :41
ما أحوجنا إلى "الحالة اللبنانية".... (ميشال ن. أبو نجم) تتمة
-
07 :36
"بلومبرغ": مخزون إيران من النفط والمكثفات في البحر يصل إلى أكثر من 58 مليون برميل حتى أول تموز
-
-
Other stories
-
-
-
التحضير للخطوة الاولى من تنفيذ الاتفاق بين لبنان و"إسرائيل"
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
-
الجدل الإسرائيلي حول «اتفاق الإطار»: الرهان على التنفيذ لا على النصوص
-
بلدية فرون وأهاليها: حذار التوسع في استخدام مصطلح السيطرة بالنار
-
وفد من "التيار" شارك في المؤتمر الأوراسي في روسيا بدعوة من حزب "روسيا الموحدة"
-
السّيد: لماذا اللف والدوران؟!
-
شو الوضع؟ تنفيذ "الإتفاق – الإطار" بين الألغام والضبابية... إسرائيل تكرّس الإحتلال ب"بوابات عبور"!
-
دعوة لمحاسبة إسرائيل على اغتيال 28 صحافياً لبنانياً
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصدر أوروبي يوضح موقف "الإتحاد" من اتفاق واشنطن
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن
-
EXCLUSIVE
كواليس - ثلاثة وزراء من خارج "الثنائي" يعارضون اتفاق واشنطن!
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يُحذّر من أحداث خطيرة
-
بالفيديو: في لبنان - تخفّى بلباس "المهرّج" ليتحرّش بابنة الـ4 سنوات.. وهذا ما حصل!
-
أوهم ضحيته بتأمين علاج على نفقة وزارة الصحة... وهذا ما حصل!
-
عندما يكون القرار اللبناني في مرمى النار يصبح الجيش هدفًا - رندا شمعون
-
بعد إزالة خيم "البيال"... هذا ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء
-
أكاديمي بارز يفنّد ثغرات الإتفاق - الإطار: "إعادة الإنتشار" تثير ذكريات أليمة... ونتذكر سذاجة المفاوضين في أوسلو!
-
كمينٌ في "الكولا" - بيروت.. ماذا حصل؟
-
-
Just in
-
07 :52
رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان.. تتمة
-
07 :50
رويترز عن مسؤول محلي أوكراني: ارتفاع عدد المصابين في الهجمات الروسية على كييف إلى 56 مصاباً بينهم طفلان
-
07 :49
تحذير أميركي لإيران! (Skynews) تتمة
-
07 :45
مونديال 2026: فوز إنكلترا على الكونغو 2-1 وفوز أميركا على البوسنة 2-0 وفوز بلجيكا على السنغال 3-2
-
07 :41
ما أحوجنا إلى "الحالة اللبنانية".... (ميشال ن. أبو نجم) تتمة
-
07 :36
"بلومبرغ": مخزون إيران من النفط والمكثفات في البحر يصل إلى أكثر من 58 مليون برميل حتى أول تموز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان..
-
-
-
02 July 2026
-
تحذير أميركي لإيران!
-
-
-
02 July 2026
-
EXCLUSIVE
ما أحوجنا إلى "الحالة اللبنانية".... (ميشال ن. أبو نجم)
-
-
-
02 July 2026
-
جهات أمنية ودبلوماسية غربية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في المدى المنظور
-
-
-
02 July 2026
-
التحضير للخطوة الاولى من تنفيذ الاتفاق بين لبنان و"إسرائيل"
-
-
-
02 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
-
-
02 July 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
-
-
-
02 July 2026
-
بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
-
-
-
02 July 2026
-
الجدل الإسرائيلي حول «اتفاق الإطار»: الرهان على التنفيذ لا على النصوص
-
-
-
02 July 2026
-
تقدم حذر بين واشنطن وطهران
-
-
-
02 July 2026