عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2026
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02 July 2026
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14 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: الشيباني يفتح من طرابلس باب التدخل السوري من لبنان
الدولة تخترع المستحيل لاقفال القرض الحسن
طهران للوسطاء: عتبة ضبط النفس تتقلص
الديار: بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
النهار: تبريد ميداني جنوباً و"خطوط حمراء" داخلية... الشيباني يحمل مبادرة "لنزع السلاح توافقيا"
البناء: الدوحة شريك ثالث لطهران وواشنطن في الاتفاق لضمان ملفات هرمز ولبنان | اختبار أميركي لفرص التملص من موجبات الاتفاق مع إيران ينتهي إلى تأكيدها | عون مدافعاً عن الاتفاق… وسلام: ليس اتفاقاً… ولجنة قطرية أميركية لبنانية
اللواء: عون وسلام: إتفاق الإطار ليس معاهدة.. والانسحاب خلال أيام
أمير قطر يثير تثبيت وقف النار في الجنوب مع الأميركيين.. وفانس للتوفيق بين «المذكرة والإطار»
الجمهورية: واشنطن: نريد إنجاح الاتفاق
رسائل وعقوبات عربية وأميركية لحماية "الأطار"
نداء الوطن: الرئيس جوزاف عون: الشارع خط أحمر
l'orient le jour: Joumblatt à « L’OLJ » : Je ne ferai pas partie d’une coalition pour faire tomber l’accord-cadre
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: اختتام محادثات أميركا وإيران في الدوحة وسط مؤشرات مراوحة
الأنباء الكويتية: «المسيّرات» الإسرائيلية تراقب الجنوب.. وكاتس: باقون في المناطق الأمنية
عون ينفي ما يشاع عن إقالة هيكل وقادة أمنيين: متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان
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