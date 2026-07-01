Tayyar Article
القناة 13 العبرية: تنفيذ اتفاق الإطار يبدأ خلال اسبوع عبر الانسحاب من بعض المناطق التجريبية
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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سلام للـLBCI:
- تعهدنا بالـ1701 بأن يكون الجنوب منطقة منزوعة السلاح واذ نكتشف الانفاق والاسلحة
- لماذا منع الجيش عام ٢٠٠٠ بعد الانسحاب الاسرائيلي نتيجة العمل المقاوم من الانتشار في الجنوب؟ اليوم كل منطقة ينسحب منها الجيش الاسرائيلي سيدخلها الجيش اللبناني ويبسط سلطته
- لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ممكن ان يفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري
- الرئيس بري حريص على أن نتعامل مع اي مسار مفاوضات بالحوار وهذا فحوى الاتصال
- في غضون أيام سيتم الانسحاب وتشمل منطقة زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعدد من القرى الاخرى والمنطقة الثانية وضعها مختلف فلا تواجد اسرائيلي فيها بالدبابات ولكن مسيطر عليها بالنار وهي تشمل الغندورية وفرون
- في 5 آب الماضي اجتمعت الحكومة وطلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وأعدّ الجيش الخطة وعرضها على مجلس الوزراء ورحّبنا بها وبدأ تطبيق المرحلة الأولى وتبدّلت الأمور على الأرض والآن نحن بحاجة إلى تحديث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات لكن الخطة الأساسية وُضعت
- لا نسعى الى الصدام مع حزب الله واكثر من ذلك علينا ان نسعى الى الحؤول دون الصدام المسلح معه ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الاهلية ولن نتراجع عن حصر السلاح
- دعينا مع الفرنسيين السعودية وقطر وغيرها إلى مؤتمر في باريس لدعم القوات المسلحة في 5 آذار وللأسف أُدخلنا في الحرب في 2 آذار والمطلوب تعزيز قدرات الجيش
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- تعهدنا بالـ1701 بأن يكون الجنوب منطقة منزوعة السلاح واذ نكتشف الانفاق والاسلحة
- لماذا منع الجيش عام ٢٠٠٠ بعد الانسحاب الاسرائيلي نتيجة العمل المقاوم من الانتشار في الجنوب؟ اليوم كل منطقة ينسحب منها الجيش الاسرائيلي سيدخلها الجيش اللبناني ويبسط سلطته
- لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ممكن ان يفاوض خارج الثوابت والبيان الوزاري
- الرئيس بري حريص على أن نتعامل مع اي مسار مفاوضات بالحوار وهذا فحوى الاتصال
- في غضون أيام سيتم الانسحاب وتشمل منطقة زوطر الغربية وزوطر الشرقية وعدد من القرى الاخرى والمنطقة الثانية وضعها مختلف فلا تواجد اسرائيلي فيها بالدبابات ولكن مسيطر عليها بالنار وهي تشمل الغندورية وفرون
- في 5 آب الماضي اجتمعت الحكومة وطلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة وأعدّ الجيش الخطة وعرضها على مجلس الوزراء ورحّبنا بها وبدأ تطبيق المرحلة الأولى وتبدّلت الأمور على الأرض والآن نحن بحاجة إلى تحديث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات لكن الخطة الأساسية وُضعت
- لا نسعى الى الصدام مع حزب الله واكثر من ذلك علينا ان نسعى الى الحؤول دون الصدام المسلح معه ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الاهلية ولن نتراجع عن حصر السلاح
- دعينا مع الفرنسيين السعودية وقطر وغيرها إلى مؤتمر في باريس لدعم القوات المسلحة في 5 آذار وللأسف أُدخلنا في الحرب في 2 آذار والمطلوب تعزيز قدرات الجيش
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