شارك وفد رسمي من التيار الوطني الحر في المؤتمر الأوراسي للتعاون الاقتصادي والأمني والروحي الذي انعقد في مدينة بيرم في روسيا الاتحادية، وذلك بدعوة رسمية من حزب روسيا الموحدة الحاكم، والذي تربط التيار به اتفاقية تعاون رسمية منذ عام 2021تألّف الوفد المشارك من الدكتور جورج محشي، منسق التيار الوطني الحر في روسيا، رامي متى، مسؤول ملف التعاون بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة.وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لوفود رسمية وحزبية وأكاديمية وشخصيات سياسية وفكرية من عدد كبير من الدول، من بينها: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، لاوس، الهند، باكستان، إيران، أرمينيا، جورجيا، بيلاروسيا، اليونان، إسبانيا، سويسرا، أبخازيا، أوسيتيا الجنوبية، تايلاند، كازاخستان وأذربيجان، الأمر الذي أضفى على المؤتمر طابعاً دولياً مميزاً وجعله منصة مهمة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الدول والقوى السياسية المشاركة.كما تميّز المؤتمر بحضور معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرغي لافروف، الذي ألقى كلمة تناول فيها أبرز التطورات الدولية الراهنة وأهمية تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في إطار عالم متعدد الأقطاب، مؤكداً أهمية الحوار والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني كوسائل أساسية لتعزيز الاستقرار والتفاهم بين الأمم. وقد عكس حضوره المستوى الرفيع للمؤتمر والأهمية التي توليها الدولة الروسية لهذا الحدث الدولي.وخلال المؤتمر، تلقى الوفد دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دولي سيُعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ 24 من الشهر الجاري، بحضور رئيس حزب روسيا الموحدة ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي السيد ديميتري مدفيديف، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة والتقدير الذي تحظى به العلاقة القائمة بين التيار الوطني الحر وحزب روسيا الموحدة.