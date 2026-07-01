كتب النائب جميل السيّد:

لماذا اللف والدوران؟!إنطلاقاً من أنّ إتفاق الإطار الموقّع في واشنطن هو عبارة عن مجموعة شروط وعموميات متناقضة وغير قابلة للتطبيق لا من قبل إسرائيل ولا من قبل أحد في لبنان، عدا عن أنه يعقّد الوضع القائم ويزيده إشتعالاً،فإنني مقتنع بأنّ فتْح قناة تواصل مباشر بين وسطاء اميركيين وحزب الله هو الطريق الأضمن والأسرع لمعالجة الوضع، ولا سيما في الجنوب، خصوصاً وأن أميركا هي الوحيدة المؤثرة على إسرائيل وهي على تواصل وتأثير مع كل اللاعبين والوسطاء الإقليميين الفاعلين وبالأخص إيران والسعودية وقطر، لا سيما بعدما تبيّن أن الدولة اللبنانية، في إتفاق واشنطن مع إسرائيل، قد أعطت ما لا تملُك إلى من لا يستحقّ…وهذا التواصل إذا حصل لن يكون تجاوزاً للدولة اللبنانية وسيادتها بل هو تسهيل للحلول ومُتَعارف عليه في الأزمات المستعصية، خصوصاً وأنّ الدولة ستكون في نهاية المطاف هي المرجع الرسمي للموافِقة والتوقيع على أي مشروع إتفاق،علماً بأنّ أنّ فشل الدولة مؤخراً في واشنطن كان بسبب خوفها من الخارج وعجزها في الداخل، وستبقى كذلك مهما أعطاها ذلك الخارج من المقوّيات الاصطناعية التي ليس من شأنها سوى أن تبقي الجنوب مشتعلاً وأن تجرّ لبنان إلى الصراع الداخلي…في علم الرياضيات،الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين،والخط المستقيم في الأزمات هو التفاوض بين قوّتين، وليس بين قوّة تمثّل نفسها من جهة وقوّة يمثّلها ضعيف من جهة أخرى…فلماذا كل هذا اللف والدوران وتضييع الوقت؟!