من التعسّف السياسي والتحليلي تغييب الربط بين تنفيذ "الإتفاق – الإطار" والتجاذب الأميركي – الإيراني. ومن التعسّف أكثر، عزله عن موازين القوى ونتائج الحرب، فضلاً عن هشاشة السلطة اللبنانية في التعاطي مع ملفٍ خطير كالتفاوض. ف"الوقت المستقطع" سياسياً في زمن المونديال بين أميركا وإيران، لا يعني أنَّ المشهد الإستراتيجي الجديد قد رسا على ركائزَ ثابتة. وإذا أضَفنا كل ذلك على الثغرات السيادية الخطيرة، واحتقان المشهد الداخلي، ومراوغة إسرائيل، فمن الطبيعي أن يصبحَ التطبيق أمام مخاطر الألغام والأفخاخ، التي يمكن أن تنفجرَ في أكثر من اتجاه.في هذا الوقت، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أنّ إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان. وقال: "سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة"، معتبراً أن "إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل".في هذا الوقت كانت إسرائيل تمضي في تكريس احتلالها وأيضاً فصل "المنطقة الصفراء" عن الجزء الآخر من الجنوب اللبناني. فقد أعلنت إنشاء بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. وميدانياً، تواصلت عمليات القصف المدفعي والتمشيط لعدد من القرى وخاصة في بنت جبيل.لبنانياً، رأى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن صيغة الاطار الموقعة في واشنطن، تضمنت بنوداً تتعلق بالانسحاب الاسرائيلي وعودة النازحين والأسرى وحتى جثامين اللبنانيين الموجودة في إسرائيل. واعتبر عون أن لبنان لم يقدّم تنازلات موجهاً رسالة إيجابية في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الإشادة بدوره، موضحاً أن بري "وضع خطين أحمرين أساسيين لجهة "أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان"، موضحاً: "نحن جميعنا متفقون على هذين الأمرين".على خط آخر، يترقب اللبنانيون ما سيحمله وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من رسائل إلى لبنان الخميس، خاصة في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة لزج السلطة السورية برئاسة أحمد الشرع في مواجهة حزب الله.